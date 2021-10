Cannavaro a Napoli Magazine: “Il Napoli deve essere la favorita per lo scudetto ma non per le sette vittorie”

L’ex difensore del Napoli Paolo Cannavaro ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sul portale di ‘Napoli Magazine’ e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Il Napoli ha vinto le prime 7 partite in campionato, deve essere la favorita per lo scudetto ma non per le 7 vittorie su 7 gare disputate.

Il Napoli, negli ultimi anni, ha sempre lottato per il vertice ed è giusto sperare nello scudetto.

Spalletti sta tenendo il giusto equilibrio in una piazza come Napoli dove ci sono troppi alti e bassi. E’ l’uomo giusto per tenere stabile questo equilibrio.

In Europa League il Napoli può assolutamente recuperare il terreno perduto. La rosa è importante. Ci saranno dei rientri di qualità, per cui saranno fondamentali anche i contributi di Mertens, Ghoulam e Demme. E per questo motivo penso pure che in Europa League si possa fare ancora bene.

Ospina ha un qualcosa in più nel gioco coi piedi rispetto a Meret, anche se penso che il Napoli abbia due portieri che si equivalgono molto.

Rrahmani? Sta facendo grandissime cose ma non ha scalzato Manolas. Il greco non ha attraversato un buon momento ma e’ un difensore affidabile ed esperto. Koulibaly non è tra i migliori difensori in circolazione: a mio avviso, attualmente, è il miglior difensore senza ombra di dubbio.

Insigne e la sostituzione a Firenze? Ci si fa una risata sopra. Ogni giocatore vorrebbe stare 90 minuti in campo e nessuno vorrebbe essere sostituito, ma non è possibile.

Osimhen non mi ricorda nessun attaccante del passato in particolare, ma se gli lasci 40 metri di campo libero sei, sportivamente parlando, morto, perchè ti fulmina con la sua rapidità”.

