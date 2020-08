Cannavaro: “Gattuso cambiato, ha studiato. Si è aperto alla fase offensiva”

Sul Corriere dello Sport in edicola oggi è possibile leggere un’intervista a Fabio Cannavaro, dove si esprime sul calcio al tempo del Covid.

Oltre a questo, si esprime sull’esonero di Sarri, sulla scelta di Pirlo è dice la sua su Gattuso al Napoli. Per Cannavaro, infatti, il tecnico azzurro è cambiato aprendosi alla fase offensiva. A seguire le parti salienti della lunga intervista fatta, che si può leggere integralmente sul quotidiano in edicola:

“Il calcio al tempo del Covid è così strano quasi da non sembrare calcio. La Champion’s League è giusto un po’ alterata dalle scelte che hanno preso i vari Paesi; ma chi ha riposato di più non ha avuto più vantaggi. La verità deve essere cercata nel concetto del calcio, che è cambiato. In Germania c’è una scuola di pensiero che riesce a portare, sistematicamente, le società tra le grandi d’Europa e la Nazionale ad essere protagonista al Mondiale.

Per quanto riguarda i paramentri, le novità sono nella fisicità e nell’atletismo ma la tecnica rimane prioritaria. A Pirlo ho mandato un messaggio: Rino ha ragione, “mo so ca… i tuoi.” Per lui, così come per tutti gli altri allenatori, gli aspettano le difficoltà che si incontrano da allenatore. L’esonero di Sarri dopo un solo anno mi ha stupito.

Rino è l’allenatore che può presentarsi con maggiore esperienza, guardo a lui. A me piace tanto, lo ammetto, perché si è aperto anche alla fase offensiva ed è cambiato, ha studiato. Poi conosce giocatori di ogni angolo della terra. Il Napoli è una grande squadra, dal punto di vista tecnico, che si porta dietro il palleggio di Sarri su cui Gattuso ha insistito. Il centrocampo è impressionante e comunque è la struttura che impressione. Per me il Napoli rimane tra le prime quattro.

Il prossimo campionato mi sembra più aperto, chi mi ha deluso è stata la Roma. Per ora, tranne Napoli e Inter, ancora nessuno è intervenuto sul mercato. In Germania, per quanto riguarda l’evoluzione del calcio, sono più avanti, non c’è nulla da obiettare su questo. Ho un contratto con il Guangzhou Evergrande, uno dei club più evoluti che ci sono; sono felice e con Paolo stiamo facendo un buon lavoro.“

