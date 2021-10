Cannavaro: “Il Napoli è sempre stato da scudetto ma negli ultimi anni c’è stato qualche calo alla superiorità di altre squadre”

Tramite un’intervista rilasciata a “La Repubblica” Fabio Cannavaro, ex giocatore del Napoli, ha parlato delle sue impressioni della squadra di Spalletti.

Di seguito un’estratto dell’intervista:

Il suo Napoli è primo in classifica.

“Mi aspettavo una partenza da squadra forte. Certo, vincere sette partite di fila è un bel colpo. I numeri sono importanti, poche squadre lo hanno fatto nella storia. Cominciare così è stuzzicante.”

È un Napoli da scudetto?

“Il Napoli lo è da sempre. Negli ultimi anni c’è stato qualche calo alla superiorità di altre squadre. Gli azzurri sono strutturati per vincere, ma tutti si sono dovuti arrendere ad una Juve troppo più forte. Ora però la situazione è cambiata. C’è più equilibrio. Il Napoli se la gioca, ma non è la sola a poter vincere. Per assurdo la squadra che ha cambiato meno, può avere qualche vantaggio. Poi tutti dimenticano un particolare, torna Mertens e parliamo di 20 gol. Non lo sottovaluterei.”

Cannavaro, qual è la sorpresa del Napoli in questo avvio di stagione?

“Non mi aspettavo questo inizio di Anguissa. Mi auguro che possa proseguire così. Garantisce la stessa fisicità di Bakayoko, ma mi sembra molto più esplosivo. È un fattore importante. Ora rientrano pure gli infortunati a centrocampo e il Napoli avrà anche le alternative che sono necessarie. È un bene, la stagione è appena cominciata e ci sarà bisogno di tutti.”

Per l’articolo completo vi rimandiamo alla lettura a La Repubblica.

Comments

comments