Cannavaro: “Il Napoli può fare un bis mai visto al di fuori dell’asse Milano-Torino”

L’ex calciatore del Napoli, Fabio Cannavaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

“Ho vissuto con grande gioia da napoletano questo terzo, meritatissimo scudetto. Decisamente diverso per me che ero un ragazzino ai tempi di Diego. Ma oggi parlo da addetto ai lavori e vi dico che il Napoli può realizzare un bis che non si è mai visto in questo terzo millennio calcistico fuori dall’asse Milano-Torino.

De Laurentiis ha costruito una squadra sempre più forte e ora è stato capace di non stravolgerla, resistendo sul mercato. Osimhen è l’attaccante più forte che c’è in Italia e giocherà ancora in azzurro. Kim? In effetti quella del coreano è una perdita importante e sinceramente non conosco Natan e dunque non mi permetto di esprimere giudizi. Io stesso un anno fa dicevo di tenere Koulibaly e invece è arrivato Kim che ha fatto anche meglio del senegalese. E allora conta di più la squadra.

Gabri Veiga? Un grande colpo. A dimostrazione di un club che è diventato modello da seguire. Da anni ormai De Laurentiis sta prendendo giocatori importanti e oggi i giovani di valore sono attirati da una piazza prestigiosa come Napoli”.

