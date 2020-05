Cannavaro: “In Cina il campionato riparte ad ottobre”

Fabio Cannavaro è intervenuto in una diretta social de Il Mattino dove ha parlato della ripresa del campionato. Per lui è assurdo che in Italia quasi si ricomincia.

Per Cannavaro è assurdo che in Germania si sia ripartiti con il campionato ed in Italia quasi. Lo ha detto in una diretta social de Il Mattino e riportata sull’edizione odierna del quotidiano. Di seguito le sue parole:

“Qui in Cina si dovrebbe ricominciare ad ottobre, mi sembra assurbo che in Germania si è già ripartiti ed in Italia quasi; stiamo parlando del rispetto delle vite delle persone. Andare in campo così è inutile; in Cina la Federazione ha proposto il taglio del 50% degli stipendi per questi tre mesi. Il problema non è questo perché i calciatori sono la parte migliore del calcio.“

Comments

comments