Cannavaro: “In Cina misuravano la febbre anche in banca, io ho fatto il tampone due volte”

Fabio Cannavaro, ex giocatore di Napoli e Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dell’emergenza Coronavirus in Cina.

“In Cina, dopo due mesi, sono al contenimento del virus. Ricordo all’inizio dell’epidemia, in Cina misuravano la febbre ovunque, agli aeroporti, in banca, ovunque. E’ importare rispettare le regole. Ora loro sono al contenimento totale, vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane. Bisogna stare molto attenti e rispettare le regole.

Adesso, in Cina, si stanno preoccupando più delle persone che arrivano dall’estero. Da parte mia, che venivo da fuori, ho fatto due volte il tampone, risultato entrambe negativo, questo è importante. Abbiamo fatto una raccolta fondi per la Croce Rossa Italiana, per noi è molto importante dare un segnale forte ed avere un obiettivo per tutti quanti, la cosa primaria è restare a casa”.

