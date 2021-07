Cannavaro: “Insigne è bravissimo anche in difesa”

Intervenuto a Sky Sport, Fabio Cannavaro spende belle parole per Lorenzo Insigne, dopo la prestazione di ieri contro il Belgio.

Una prestazione, quella del capitano del Napoli, che, insieme al gol, gli hanno fatto avere il premio di Star of the Match. A seguire le parole di Fabio Cannavaro su Insigne:

“Quando l’ho visto partire mi sono detto ‘Speriamo nel tiro a giro’, è un colpo che lui ha. Insigne è cresciuto tantissimo, sta esprimendo un calcio di altissimo livello. E’ arrivato all’età giusta a questo Europeo e la prestazione di ieri è stata fantastica, in fase offensiva ma anche in fase difensiva.

Lorenzo, essendo napoletano, soffre più degli altri quando gioca col Napoli, ma in questo periodo sta esprimendo un gran calcio. Faccio un po’ più il tifo per lui, per Immobile, per Donnarumma, visto che sono ragazzi che rappresentano la mia terra, so quant’è difficile venire fuori da certe situazioni.“

