Cannavaro: “Inter-Napoli può incidere in maniera definitiva o almeno indirizzare la stagione”

IL campione del mondo e Pallone d’Oro del 2006 Fabio Cannavaro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere dello Sport oggi in edicola.

“Mondiali? Sono sicuro che stasera ce la faremo. In questi mesi dalla vittoria dell’Europeo c’è stato un calo fisico naturale, ma la qualità in rosa è tanta e Mancini conosce ogni sfumatura del calcio. E se capita un rigore tirerà chi se la sente.

Lotta scudetto? Il Milan mi sta sorprendendo: gioca bene e con una naturalezza che impressiona. C’è un progetto vero alle spalle di tutto al quale vuole dare continuità. E’ una delle tre che s gioca lo scudetto.

Premesso che è ancora presto e che i campionati si decidono a marzo, la sfida tra Inter e Napoli può incidere in maniera definitiva o almeno indirizzare la stagione. Inzaghi deve vincerla o almeno non perderla per non restare troppo dietro. Spalletti invece vorrà una risposta chiara in uno scontro diretto. Sono gare che valgono più delle altre per l’autostima del gruppo.

Il Napoli ha tanto del suo allenatore che sa essere contemporaneamente leader e aziendalista toccando sempre le corde giuste.

La Juventus? La Vecchia Signora non è mai fuori ha la vittoria nel suo DNA.

Pallone d’Oro? Jorginho mi capirà se dico Lewandowski, chi ama il calcio non può non amarlo”.

Comments

comments