Fabio Cannavaro, ex difensore, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sulla corsa Scudetto.

“In prospettiva più lunga, perché è in primavera che si deciderà la corsa scudetto, per il Napoli preoccupa la Coppa d’Africa: perché Spalletti perderà per un periodo lungo l’attuale asse portante della squadra: Koulibaly-Anguissa-Osimhen”.

