Cannavaro: “Osimhen con me non avrebbe toccato palla”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto l’allenatore ed ex capitano della nazionale Fabio Cannavaro.

“Col Covid non ho visto i miei figli per 11 mesi prima e 8 dopo. Troppo dura. Conosco bene Spalletti e lo stimo molto. Sono andato anche a seguirlo negli allenamenti quando era alla Roma. La squadra sta andando benissimo. Osimhen è un attaccante di grande livello internazionale, però con me non avrebbe toccato palla (scherza ma non troppo…). Capace di tante cose, difficile trovare un attaccante così forte in giro per l’Europa. E poi c’è la maturazione di Insigne, aver vinto l’Europeo (mi auguro resti al Napoli) gli è servito parecchio. Inoltre c’è la crescita come leader di Koulibaly che è un ottimo difensore. E complimenti al Napoli per l’ingaggio di Anguissa. Lo conoscevo ma non pensavo si inserisse così rapidamente nel calcio italiano”.

