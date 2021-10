Cannavaro: “Osimhen di livello internazionale, importante che Insigne resti.

Fabio Cannavaro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere dello Sport.

”Osimhen? Fortissimo, ha qualità non semplici da trovare in un attaccante. E il nigeriano è di assoluto livello internazionale. Tutti pensano sia un cavallo pazzo invece andate a vedere i suoi gol, è uno che in area sa fare molto male agli avversari. Con Spalletti sta anche maturando nei movimenti, nei sincronismi di squadra.



Rinnovo Insigne? Hanno cominciato a parlarsi col club, bene così. È importante che Lorenzo resti.

Spalletti non ha bisogno di consigli. Già ci siamo incontrati e visto che poi è andata bene…scaramanticamente appena rientro a Napoli lo invito in uno dei tanti posti affascinanti della mia città. Mi piace parlare con lui, c’è sempre da imparare.”

