Cannavaro, proposta per farlo Commendatore della Repubblica

Fabio Cannavaro può ricevere l’onorificenza come Commendatore della Repubblica per il suo lavoro come allenatore del Guangzhou Evergrande.

Una proposta fatta dal Ministro degli Esteri, dato che ha portato in alto il prestigio dell’Italia in Cina vincendo nel 2019 il campionato con il Guangzhou. Cannavaro pensava ad uno scherzo ma è orgoglioso del riconoscimento; non sa ancora quando e dove gli sarà conferito, dato che è ancora in Cina.

La Gazzetta dello Sport, che ha riportato la notizia, chiude ricordando che da azzurro l’ex capitano è diventato Cavaliere nel 2000, come vice campione d’Europa, e poi Ufficiale nel 2006 da campione del Mondo.

Comments

comments