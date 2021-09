Cannavaro risolve il contratto con il Guangzhou e dice addio alla Cina

Dalla Cina arriva la notizia che Fabio Cannavaro, di comune accordo con il Guangzhou Evergrande, ha risolto il contratto con il club.

Con la risoluzione del contratto finisce l’avventura di Cannavaro in Cina. La proposta della risoluzione è arrivata direttamente dal club, dati i tanti debiti accumulati. L’ex Pallone d’Oro era atteso oggi per l’allenamento ma ha annullato il volo e non tornerà in Cina. Il contratto aveva una scadenza fissata a dicembre del 2022.

Zheng Zhi, capitano della squadra, farà anche le veci di allenatore oltre a quello di giocatore.

