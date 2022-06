Cannavaro: “Se fossi in De Laurentiis farei una proposta a Dybala, Koulibaly un pilastro”

Il Pallone d’Oro 2006 ed ex difensore del Napoli Fabio Cannavaro ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sul Corriere dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Se fossi in De Laurentiis farei una proposta a Dybala. E’ un parametro zero, sai che entusiasmo porterebbe?

Kalidou rappresenta un pilastro di una squadra che negli ultimi anni ha sempre avuto la fortuna di poter contare su di lui: se fossi nella società farei un sacrificio per tenerlo, per rinnovare. Magari ha richieste importanti che qualche altro club potrebbe soddisfare, però è difficile trovare giocatori come lui in quel ruolo: chi ha un centrale così o magari un terzino sinistro di valore deve tenerli stretti. C’è carenza. Un centrocampista o un attaccante li trovi.

Mertens ha dato tanto al Napoli, ma bisogna capire le sue pretese: se sono quelle che ho letto, allora no. Discorso diverso da Koulibaly. Certo se oltre Insigne andranno via anche Mertens e Fabian, allora il Napoli perderebbe 30 gol fondamentali per la Champions. Gol da sostituire.

Obiettivi diversi per De Laurentiis e Spalletti? Io sono a metà strada tra loro, però mi fa piacere che il presidente abbia detto una cosa del genere: al Napoli è mancata la vittoria e magari vedere il Milan conquistare lo scudetto dopo anni trascorsi a inseguire ha fatto male ai tifosi. Ma lui ha garantito stabilità”.

