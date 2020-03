Cannavaro sull’emergenza Coronavirus: “In Italia troppa superficialità”

Fabio Cannavaro è intervenuto a Radio Marte per parlare dell’emergenza Coronavirus in Italia; l’ex difensore reputa che c’è ancora troppa superficialità in Italia.

Di seguito le parole di Cannavaro, dove parla anche dei controlli in Cina:

“Qua c’è poco da scherzare. Bisogna stare a casa, non uscire e solo così si può frenare la diffusione del virus. Ci sono numeri pazzeschi. In Cina nonostante il numero di abitanti l’emergenza l’hanno gestita bene. C’era l’esercito in giro, in ogni esercizio pubblico ci misuravano la temperatura.

Hanno rispettato tutti le regole e nessuno si è sentito libero di andare a correre o altro. Dobbiamo renderci conto della gravità della situazione. In Italia stiamo ancora a carta e penna, condivido le idee di De Luca. La gente deve stare a casa, è l’unico modo per non far collassare gli ospedali e se per farlo serve l’esercito ben venga.

Il virus non si deve diffondere, più la gente entra in contatto con esso più è facile che prosegua il contagio. Sono passati tre mesi e ci sono ancora regole molto dure. Io sono preoccupato per la mia famiglia in Italia, perché lì c’è troppa superficialità. Mi auguro che arrivi presto l’esercito, perché se non arriva il picco non possiamo sapere quando rientrerà l’emergenza.“

