Cannavaro: “Vorrei provare la sfida del calcio europeo, Maradona il migliore”

Fabio Cannavaro ha rilasciato un’intervista a Sky Sports UK, dove rivela il sogno di allenare in Europa e si esprime sul duello Messi-Maradona.

Di seguito le sue parole:

“Sono in Cina per cercare di migliorare sono in uno dei migliori club asiatici e, naturalmente, in futuro, vorrei provare la sfida del calcio europeo. Mi piacciono la mentalità di Klopp e la cultura sportiva di Guardiola, fa mettere alle sue squadre sempre intensità, con e senza palla.

Credo che le mie squadre debbano controllare il gioco e provare a vincere. Ho il mio sistema e spero che un giorno di farlo vedere in Premier League. Ho mandato un messaggio a Van Dijk per congratularmi ma come difensore è difficile vincere. Non devi solo fare una grande prestazione e vincere trofei.

Rispetto tanto Leo, è uno dei migliori di sempre. Ma Maradona è diverso, il calcio era diverso: lo prendevano a calci ma riusciva sempre a controllare la palla. Messi è il top ma Maradona è un’altra cosa, non lo paragonerei a nessun altro: non è uno dei migliori ma il migliore.“

