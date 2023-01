Cannella: “Non credo che il Napoli abbia snobbato la Coppa Italia”

Il direttore Giuseppe Cannella è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Massimo D’Alessandro:

«Non credo che il Napoli abbia snobbato la Coppa Italia. I calciatori fanno il loro mestiere perchè amano giocare al calcio. Sanno di essere dei fortunati e vanno in campo con la voglia di vincere. Ieri sera c’erano tutti i presupposti affinché le seconde linee del Napoli si mettessero in mostra, dimostrando di meritare spazio in questo fantastico viaggio del Napoli in campionato. Poi ci sono gli avversari e ieri sera Ballardini e i suoi giocatori sono stati bravi. Strano quello che è accaduto a Salerno. Richiamare un allenatore esonerato dopo appena tre giorni sembra una storia da libro “Cuore”. Dall’esterno è difficile valutare quanto accaduto ma di sicuro è curioso che agli allenatori contattati per sostituire Nicola sia stato offerto un contratto per soli 6 mesi da una società che non ha lesinato sul mercato».

