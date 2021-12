Canonico, medico SSC Napoli: “Fabiàn e Insigne possono essere out domani”

Raffaele Canonico, medico sociale della SSC Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato degli infortunati.

A seguire le sue parole, dove aggiorna sulle condizioni di Koulibaly, Fabiàn e Insigne:

“Koulibaly sta bene, abbiamo iniziato la riabilitazione per la distrazione di secondo grado al bicipite femorale. Per un infortunio simile ci vogliono cinque settimane per rientrare, ma i tempi possono anche essere più lunghi o brevi.

Fabian e Insigne non sono infortunati, ma sono affaticati. Per recuperare da una partita ci vogliono dalle 48 alle 60 ore. Ci sono troppe partite e non c’è sempre tempo per recuperare. Credo che per entrambi sia da escludere che possano esserci domani. Anguissa sta facendo personalizzato, vedremo per il fine settimana se sarà a disposizione per l’Empoli.

Non facciamo tentativi, valutiamo le risposte fisiche e cliniche e le condizioni degli infortunati per capirne il rientro. Osimhen? Il post operazione procede bene. Si sta allenando su bike e tappeto da casa. All’inizio della prossima settimana inizierà a lavorare in campo e faremo nuove radiografie per capire come procede la calcificazione delle fratture.“

Comments

comments