Canovi: “Scudetto? Per ora vedo un duello Milan-Napoli”

L’avvocato Dario Canovi, procuratore sportivo, è intervenuto quest’oggi a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv.

Canovi si è soffermato sul Napoli e sulla corsa scudetto:

“Il campionato è incerto, tutte e e tre le squadre hanno avuto alti e bassi, il Napoli con Empoli e Spezia, l‘Inter sta avendo un 2022 sotto tono, sembra un’altra squadra rispetto al derby, forse c’è stata qualche scoria, forse è scattato qualcosa, nella testa e anche fisicamente un po’ spenta. Il Milan pure qualche punto l’ha perso. Ho visto molto bene il Napoli, spero solo non ci sia troppa euforia, qui al Sud ci facciamo prendere dall’entusiasmo ma per gli azzurri c’è una e risponde al nome di Luciano Spalletti.

Anche al Milan Pioli è un uomo di buonsenso, ha costruito il senso del gruppo, c’è un rapporto umano tra società, allenatore e giocatori fuori dal normale, questa è una forza in più. Per la lotta scudetto tutto è da vedere, il prossimo turno ha in programma Juve-Inter ed Atalanta-Napoli: ora Gasperini è in difficoltà, forse è la squadra più penalizzata anche per il tipo di gioco che fa. Uno Zapata in meno è tanta roba, come anche Osimhen è determinante per il Napoli, Brozovic per l’Inter. Per ora vedo un duello Milan-Napoli, se l’Inter non batte la Juve è fuori.”

