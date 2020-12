Caos Casertana: due dei nove giocatori in campo ieri positivi al Coronavirus

Tutto ciò che è accaduto ieri durante la partita di Serie C tra Casertana e Viterbese mette a nudo i limiti del protocollo.

Decimata dal Coronavirus, la squadra campana ieri è stata costretta a scendere in campo con soli nove giocatori per affrontare la Viterbese che invece aveva la rosa praticamente al completo. Prima del match l’ASL locale aveva effettuato un nuovo giro di tamponi ai calciatori che sarebbero scesi in campo.

Oggi la società campana ha comunicato che due di questi sono risultati positivi al Coronavirus.

