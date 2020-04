Caos mascherine gratis in Campania: “Non sono ancora arrivate, non basteranno”

Caos per le mascherine gratis in arrivo dalla Regione Campania per le farmacie cui spetterà la distribuzione. Lo scrive Il Mattino.

“Le mascherine non sono ancora arrivate – chiarisce il presidente di Federfarma Napoli Michele Di Iorio a Il Mattino – L’iniziativa è apprezzabile, ma sono partiti troppo presto con l’annuncio e troppo tardi con le consegne. Martedì dovrebbero cominciare ad arrivare 500mila mascherine, e serviranno altri 4 giorni per completare le consegne. Esauriremo le scorte in 2 ore. Per soddisfare il fabbisogno regionale occorrerebbero 6 milioni di mascherine, per ora ne sono state ordinate la metà”.

