Caos Roma, vertice a Trigoria per Fonseca: i nomi dei possibili successori

Caos in casa Roma dopo il 4-2 subito ieri sera in Coppa Italia contro lo Spezia. Ecco quanto scrivono i colleghi di Tuttomercatoweb.

La panchina della Roma scotta: dopo il 4-2 subito ieri sera all’Olimpico dallo Spezia, Paulo Fonseca è in bilico, anche se nella prossima di campionato sabato pomeriggio, peraltro sempre contro i liguri, il portoghese dovrebbe comunque guidare i giallorossi. La società, però, sta facendo le dovute valutazioni, che potrebbero andare oltre il possibile allontanamento del team manager Gianluca Gombar, anche perché, al di là delle sei sostituzioni, la Roma ha perso 4-2 in casa contro lo Spezia a pochi giorni dal KO con la Lazio: in mattinata è previsto a Trigoria un nuovo vertice tra i Friedkin e il general manager Tiago Pinto, dopo quello già svolto nella notte (e quello che aveva fatto seguito al derby). Tre i nomi che circolano in caso di esonero del portoghese: Luciano Spalletti, il grande ex; Massimiliano Allegri, già sondato in tempi non sospetti dalla società e dal CEO, Fienga; Maurizio Sarri, altro big che affascina la nuova proprietà. Intanto, l’allenamento dei giallorossi, inizialmente previsto alle 11, è stato spostato alle 15.

