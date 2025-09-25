Notizie

Capalbio Film Festival: al Presidente De Laurentiis il “Premio all’Eccellenza”

Pubblicato il

In occasione della quarta edizione del Capalbio Film Festival, il Presidente Aurelio De Laurentiis è stato insignito del “Premio all’Eccellenza”

Il riconoscimento gli è stato conferito al Patron della SSC Napoli dall’attrice Claudia Gerini.

“Un grande piacere ricevere il “Premio all’eccellenza” del Capalbio Film Festival, consegnatomi dall’amica Claudia Gerini

Aurelio De Laurentiis

Comments

comments

Articoli simili:, , ,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top