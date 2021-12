Capello: “È stato un errore per Allegri tornare alla Juve, troppo comodo”

Fabio Capello, ex allenatore, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Di seguito un piccolo estratto.

“Per lui era il momento di andare al Real. Ha fatto qualche errore, ha impiegato un po’ di tempo per capire che cosa fare ma la strada scelta per me è la migliore. Max sa sempre dove andare. Nella decisione in sé, colpevole: aveva un’offerta del Real ed era il mo- mento ideale per andare a Madrid. Diciamo che la Juve era una scelta comoda. All’estero è più dura, devi metterti in discussione, scoprire che i giocatori han- no abitudini diverse. Max mi sembra un po’ pigro, non ha grande interesse a muoversi, preferisce avere Livorno vicina.“

