Capello: “Il Napoli è cambiato, per certi versi, può essere anche divertente”

L’ex allenatore di Juventus, Milan e Roma ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale su Il Mattino oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Spero che Spalletti si metta lì con le braccia incrociate ad attendere all’uscio, con pazienza, tutti questi “professori” che a Napoli stanno creando un’atmosfera negativa: ci sarà da divertirsi.

Indubbiamente il Napoli è cambiato. Per certi versi, può essere anche divertente. Quando ci sono cambiamenti così profondi, radicali, le cose essenziali sono le idee. Che, sicuramente, a Spalletti non mancano. Una situazione del

genere dà solo stimolo, costringe a una ricerca approfondita delle cose.

Scudetto? Vedo una serie A molto equilibrata, un po’ come lo scorso anno. Anche se gli equilibri possono ancora cambiare in base alle operazioni di mercato di questo agosto. Ma, per esempio, la Roma è lì, con operazioni

intelligenti.

L’Inter è sempre un passo in avanti. Roma e Milan sono quelle che mi sembrano già al completo. Ed è un vantaggio. La Juventus vive con l’handicap di Pogba e c’è il rischio che possa giocare con il freno a mano tirato per via dell’infortunio, temendo di poter saltare il Mondiale in Qatar. Eppure il Napoli è lì in corsa per un posto in

zona Champions”.

Comments

comments