Capello: “Il Napoli è una squadra che ha tutto ed è giustamente in testa”

L’ex allenatore del Milan Fabio Capello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de IL Mattino. Vi proponiamo i passaggi più interessanti delle sue dichiarazioni.

“Il Napoli è una squadra che ha tutto ed è giustamente in testa. Ha equilibrio, una difesa forte e un attacco pieno di fantasia e qualità. Una guida sicura con un tecnico che è riuscito subito a trasmettere fiducia per essere competitivi.

Appena arrivi alla Juventus, al Milan o all’Inter l’unica cosa che pensi è vincere, altrove non è così. Appena vinci una partita devi avere già la testa alla prossima.

Il Napoli è forte lo era anche con Gattuso. Spalletti ha avuto la forza di indirizzare il gruppo psicologicamente ma anche tecnicamente. IL rischio è la gestione dell’euforia.

Osimhen è la stella di questo Napoli. Aiuta i compagni, crea gli sbocchi per gli altri, mette in difficoltà le difese avversarie che devono preoccuparsi prima della sua velocità.

Tutti questi rigorini non mi piacciono perché poi vai in Europa e quando non te li fischiano paghi dazio. Andare avanti in Europa è importante perché la vetrina internazionale fa crescere come immagine.

Scudetto al Napoli? Spalletti lo ha sfiorato con la Roma e conosce gli ambienti caldi dove basta poco per far scattare la scintilla dell’entusiasmo anticipato. Ma il traguardo è lontano”.

