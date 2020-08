Capello: “Il Napoli gioca bene ma ogni tanto si guarda allo specchio, Messi ago della bilancia”

Fabio Capello ha parlato delle italiane in Champions in un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“La Juve non ha una pratica facile da sbrigare. Quando devi recuperare, puoi commettere errori e magari possono riproporsi i dubbi affiorati negli ultimi tempi per qualche difficoltà difensiva. La cosa fondamentale è non avere fretta. Per esperienza dico che l’ansia di ribaltare il risultato dell’andata può giocare brutti scherzi. L’approccio e la gestione della gara sono determinanti. Il Lione può essere più fresco nei muscoli, ma più arrugginito nel gioco. Il vantaggio di aver disputato molte partite è un punto a favore della Juve.

Il Napoli gioca bene, ma ogni tanto si guarda troppo allo specchio, pensando poco alla fase difensiva. Può centrare

l’impresa, ma non deve commettere errori e vanno sfruttate le occasioni a disposizione. In Champions spesso non hai una seconda possibilità. Barcellona? Non aver vinto un campionato che avevano già in tasca è il presupposto ideale per prendersi una rivincita in Europa. La gara con il Napoli è una di quelle situazioni in cui i fuoriclasse come Messi scendono in campo con una determinazione particolare. Sarà lui l’ago della bilancia, ma sul piano tattico occhio anche Jordi Alba: è uno dei motori del gioco del Barcellona. Al momento della verità, il palcoscenico appartiene ai fuoriclasse: è Messi l’uomo di questa sfida”.

Comments

comments