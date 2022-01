Capello: “Insigne potrebbe fare come Beckham, se resiste a gennaio anche il Napoli per lo scudetto”

L’ex allenatore anche di Roma, Milan e Juventus Fabio Capello ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Milan-Roma e Juve-Napoli sono partite che potrebbero essere fondamentali. Per alcune squadre, se la distanza dai loro obiettivi aumentasse, diventerebbe difficile recuperare.

Calo di rendimento di Insigne per il Toronto? Non credo. Vorrà dare ancora di più, anche perché è napoletano e ha stimoli importanti. Quando io ero al Real, a gennaio Beckham aveva già firmato per i Galaxy,ma fece una seconda parte di stagione fantastica.

La Coppa d’Africa potrebbe penalizzare il Napoli? Intanto Osimhen non lo perderanno e poi, con Tuanzebe, si

stanno già muovendo bene sul mercato. Se resistono nel mese di gennaio, per lo scudetto bisognerà fare i conti con il Napoli fino alla fine.

Niente mondiale per l’Italia? Non ci voglio neppure pensare. Sarebbe una brutta botta per il movimento complessivo. E tutti penserebbero che aver vinto l’Europeo sia stato solo un exploit, un colpo di fortuna. Non ce lo meritiamo”.

