Capello: “Jorginho il calciatore simbolo dell’Italia”

L’ex allenatore di Roma e Milan Fabio capello ai microfoni di Radio anch’io lo sport in onda su RadioRai ha parlato del momento dell’Italia agli Europei.

“Jorginho è il giocatore simbolo dell’Italia, grazie a lui l’Italia è riuscita a non prendere gol. Vedendolo dal vivo, l’ho seguito bene e mi sono accorto di quanto è importante.

La nostra è una rosa di qualità, solo il Portogallo aveva una rosa come la nostra.

La qualità dell’Italia è molto alta e Mancini facendo dei cambi può mettere in difficoltà le altre squadre.

Il Belgio non mi sembra una squadra che gioca a viso aperto. Spero che De Bruyne non recuperi, perché può fare la differenza. Non sarà una partita semplice ma contro il Portogallo a mio avviso sarebbe stato peggio. Avendo molta qualità e molti ricambi l’Italia penso possa andare avanti.

Poco coraggio dei tecnici italiani a lanciare i giovani? Guardando gli altri campionati direi di sì. Non vedo perché i giovani non debbano giocare con continuità in Serie A. Mancini ha avuto coraggio, molti altri miei ex colleghi non lo hanno molto spesso. Locatelli al Milan ha giocato 40 partite ma non sono stati in grado di vedere le potenzialità del calciatore”.

