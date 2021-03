Capello: “Napoli? Può puntare al quarto posto anche se davanti ha squadre più continue”

Fabio Capello, ex allenatore e ora opinionista Sky, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport.

SULLO SCUDETTO – “Conte l’ha vinto il giorno in cui il Milan ha perso a La Spezia. Ritorno della Juve? No, non ci credo”.

SU PIRLO – “Gli è mancato il percorso di formazione, s’è dovuto arrangiare da solo nei primi tre mesi. La sua è stata una full immersion pesante ma che ha affrontato consapevolmente. Dicevo di Gotti: al contrario di Pirlo, si è fatto le ossa come secondo di Donadoni e Sarri. L’esperienza è un valore, aiuta a ridurre il numero degli errori, favorisce l’intuizione”.

SULLE FRASI DI PIRLO – “Una polemica nemmeno troppo velata, ma dietro una polemica c’è sempre un fondo di verità. In Italia sono successe cose che altrove non sono accadute. Ma noi italiani siamo fatti così, non solo nel calcio”.

SU ROMA E NAPOLI – “ Credo che possano lottare per la Champions anche se davanti hanno squadre più continue.”

