Capello sul Napoli: “Se la giocherà alla pari con il Barça”

Fabio Capello, dagli studi di Sky Sport, ha commentato anche il momento del Napoli e la ritrovata identità della squadra.

Per Capello ciò può portare il Napoli a giocarsela alla pari contro il Barcellona negli ottavi di finale di Champions League. Di seguito le sue parole:

“Il Napoli ha trovato un’identità, Gattuso sta facendo ottime cose ed ha fatto bene a lasciare a casa chi non si allena bene. Se non ti alleni bene, non puoi giocare bene. Il Barcellona ha qualità, ha dei giocatori geniali che possono metterti in difficoltà, ma se la giocherà alla pari.“

