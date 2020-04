Capello: “Una follia di mercato da fare? Per Kane, più praticabile di Mbappè”

L’ex allenatore Fabio capello, in un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla “Gazzetta dello Sport” oggi in edicola, ha parlato del momento del calcio italiano.

Questi alcuni passaggi dell’opinionista di Sky.

“Ripartire sarebbe molto bello. Mi sento di affermare che lo sport manca a tutti e rimettersi in moto può aiutare tutti, anche sul piano psicologico.

Le partite, ovviamente a porte chiuse, offriranno una forma di svago.

Poi c’è l’aspetto economico, il calcio è un’industria importante. Non ci sono solo allenatori e giocatori, ma migliaia di lavoratori: queste persone con l’attività sospesa sono in difficoltà.

Rispetto dei protocolli sanitari, dai centri sportivi agli stadi. In questo caso, credo un ritiro permanente dei calciatori possa essere una buona soluzione. Sono favorevole all’aumento del numero delle sostituzioni: quattro, se non cinque.

Giocare dopo tanto tempo una gara ogni tre giorni può essere pericoloso. Ci sono due interrogativi. La vicenda di Sportiello ribadisce quanto sia subdolo questo virus. E poi, come comportarsi in caso di altra positività? Ritengo, però, che stare fermi non aiuti. Dobbiamo rischiare qualcosa.

Se i protocolli di sicurezza vengono seguiti alla lettera, si potrà giocare anche in Lombardia, Piemonte e Veneto. La cosa importante è rispettare e regole sanitarie.

Il mercato sarà stravolto, ma eravamo arrivati a cifre folli. Si tornerà su livelli più ragionevoli. Anche qui serviranno dirigenti illuminati per far ripartire il sistema. Gli egoismi rischiano di essere distruttivi.

Conosco bene Ibrahimovic e so quale sia il suo desiderio di continuare ad essere protagonista. Ad uno come lui, nonostante i quasi 39 anni, questo Milan non può rinunciare. Una follia di mercato? Kane. E’ una follia più praticabile rispetto a Mbappé, la follia delle follie”.

Comments

comments