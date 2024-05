“Capitani per sempre”: storie e leggende di campioni con la fascia del Napoli ai grandi club del calcio italiano

Gianfranco Coppola ieri al Circolo Canottieri di Napoli ha presentato il suo ultimo libro, frutto di un sentimento nobile: l’amicizia. Firme d’autore per capitani doc

Premiati Bruscolotti e Ferrara. Il ricordo commovente di Antonio Juliano, alla presenza del figlio Andrea.

La grande passione per il calcio ha unito ieri pomeriggio centinaia di appassionati nel corso di un doppio evento dedicato alle figure mitiche dei Capitani. Nel salone del Circolo Canottieri Napoli dedicato a Carlo de Gaudio è stato presentato il libro Capitani per sempre del presidente nazionale dell’Ussi, Gianfranco Coppola, e sono stati assegnati a Beppe Bruscolotti e Ciro Ferrara il Premio Capitani per sempre e il Memorial Antonio Juliano.

Al tavolo dei relatori, insieme con l’autore, il presidente dello storico club del Molosiglio, casa internazionale dello sport, Giancarlo Bracale, l’Arcivescovo Emerito di Napoli, il Cardinale Crescenzio Sepe, il presidente della Figc – Lega Nazionale Dilettanti della Campania, Carmine Zigarelli, il presidente dell’Ussi Campania, Mario Zaccaria, e il giornalista ed editore di LeVarie, Marco Lobasso. All’incontro sono intervenuti anche, in rappresentanza della famiglia, Andrea Juliano, figlio di Antonio Juliano, e lo storico presidente del Napoli, Corrado Ferlaino.

Oltre alla premiazione dei due storici capitani del Napoli, sono stati premiati anche diversi capitani del calcio dilettantistico e giovanile campano, tra cui i capitani della Rappresentativa Campania Under 17 Emmanuel D’Amore e della Rappresentativa Campania Under 15 Giuseppe Lepre. “I capitani sono i portatori dei valori sani che lo sport deve trasmettere, soprattutto ai giovani – ha spiegato Carmine Zigarelli -. Per questo motivo abbiamo voluto affiancare ai premi principali i premi ai due capitani delle nostre rappresentative giovanili, che hanno brillantemente onorato la nostra regione in questa stagione con due prestigiosi secondi posti”.

Il libro Capitani per sempre di Gianfranco Coppola, edito da LeVarie, marchio editoriale ideato da Marco Lobasso, rappresenta allo stesso modo un atto d’amore verso il calcio e verso quei meravigliosi condottieri di ieri e di oggi, che hanno regalato emozioni e passione ai tifosi di tutto il mondo. “Il volume è nato subito dopo la scomparsa del grande Antonio Juliano – spiega Gianfranco Coppola –Da quest’idea è nato il premio Capitani per sempre, promosso dalla Figc – Lega Nazionale Dilettanti della Campania e dall’Ussi Campania Gruppo Felice Scandone, che abbiamo scelto di assegnare, in quest’occasione, a due condottieri storici della squadra partenopea”. Insieme ai premi realizzati da Max Arteteca, che riproducono le pagine del volume dedicate ai due campioni, è stata consegnata la riproduzione della fascia di capitano presente sulla copertina del volume, realizzata con la tecnica della stampa 3D dalla PSB Consulting. A Gianfranco Coppola è stata consegnata una targa speciale con la riproduzione della copertina di “Capitani per sempre”. Al termine dell’incontro c’è stato il consueto taglio della torta realizzata dal maestro pasticciere Sabatino Sirica.

Il libro ospita la magnifica prefazione dello scrittore e divulgatore scientifico Marino Niola e si arricchisce della prestigiosa collaborazione di Grandi Firme del giornalismo italiano, con il patrocinio dell’Associazione Italiana Calciatori. Le mitiche figurine della Panini, insieme alle foto di Pietro Mosca, impreziosiscono in immagini un volume unico nel suo genere, con il progetto grafico e la copertina a cura di Andrea Delehaye. Capitani per sempre sosterrà con i suoi proventi i progetti solidali della Fondazione In Nome della Vita Onlus e di Casa di Tonia, ideati e voluti dall’Arcivescovo Emerito di Napoli, il Cardinale Crescenzio Sepe. Impegno iniziato un anno fa con il primo libro di Gianfranco Coppola, Campioni per sempre, edito sempre da LeVarie.

Tra le storie narrate nel testo: Beppe Bruscolotti (da Francesco De Luca); Fabio Cannavaro e Paolo Cannavaro (da Maurizio Nicita); Ciro Ferrara (da Massimo Corcione); Marek Hamsik (da Antonio Corbo); Giovanni Di Lorenzo (da Antonio Giordano); Antonio Juliano (da Mimmo Carratelli); Diego Armando Maradona (da Gianfranco Coppola); Lorenzo Insigne (da Mario Zazzaria).

La chiosa di Ciro Ferrara che così ha commentato l’attualità che riguarda il capitano del Napoli di oggi, Giovanni Di Lorenzo: “Una stagione storta? Può capitare a tutti, io ci sono passato ed ho preso la mia dose di fischi. Poi però ne sono venuto fuori”.

Capitani per sempre è già nelle librerie della Campania e di Roma, e sul web nelle principali librerie online. Per ulteriori info sul volume: info@levarieweb.it.

