Capitolo infortuni muscolari, il Napoli è tra quelle meno colpite nonostante l’attuale emergenza

Tra infortuni e positività al Covid il Napoli sta vivendo una vera e propria emergenza nei vari reparti, dati gli uomini contati.

In particolare, Koulibaly e Ghoulam sono assenti data la positività al Covid mentre Hysaj, Demme, Manolas e Mertens a causa di infortuni. In tutto questo, c’è anche da considerare che Osimhen e Fabiàn sono rientrati da poco e non sono al massimo della condizione. Ma dall’inizio della stagione ad oggi il Napoli è stata la squadra che ha patito di meno a livello di guai muscolari.

Tra le prime sette di Serie A, tra l’altro, sono solo Inter e Atalanta, insieme al Napoli ovviamente, a poter vantare di aver avuto pochi infortuni muscolari. Le altre quattro squadre (Milan, Juventus, Lazio e Roma), invece, non se la sono vista alla grande, sotto questo punto di vista, da inizio stagione ad oggi.

La differenza è anche netta, dato che Napoli, Inter e Atalanta contano meno di dieci infortuni muscolari totali fino ad ora; le due romane, il Milan e la Juventus hanno visto i propri giocatori fermarsi più di dieci volte fino ad ora. A comandare questa speciale (e sfortunata) classifica è, strano a dirsi, il Milan.

I rossoneri, infatti, sono primi in Serie A ma sono anche i primi, tra le prime sette della classifica, per giocatori che hanno subìto un infortunio muscolare. Il Napoli soprattutto in difesa paga, in questo momento della stagione, la sfortunata coincidenza di infortuni e positività al Covid dei giocatori.

