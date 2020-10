Caputo, l’agente: “La decisione sulla convocazione per Napoli arriverà nel pomeriggio”

Gaetano Fedele, agente di Ciccio Caputo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare delle condizioni del suo assistito.

L’attaccante neroverdi, infatti, è in dubbio per la sfida di domani contro il Napoli: “Sulla convocazione o meno di Caputo per la gara con il Napoli, capiremo qualcosa in più questo pomeriggio. Un suo trasferimento in azzurro? Non è mai esistita una reale ipotesi, la dichiarazione del presidente De Laurentiis ci ha fatto piacere, ma in realtà non c’è mai stato nulla. Il reparto offensivo del Napoli è più completo di altri. Ciccio sta facendo dei numeri veramente straordinari, al di là dei gol. Peccato che sia venuto fuori un po’ tardi, ma la sua è una bellissima storia da raccontare: in Nazionale è giunto a furor di popolo”.

