Cardinale Sepe ricoverato per Covid: aggiornamenti sulle sue condizioni

Il Cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo uscente di Napoli e tifosissimo degli azzurri è ricoverato da ieri al Cotugno per Coronavirus.

Aggiornamenti sulle condizioni del Cardinale Sepe, ricoverato dal tardo pomeriggio di ieri all’Ospedale Cotugno di Napoli per la positività al Coronavirus. Le condizioni possono essere giudicate discrete o, quantomeno, non gravi. Ecco quanto rivelato da Maurizio di Mauro, direttore generale dell’azienda dei Colli da cui dipende il nosocomio per le malattie infettive:

“Il cardinale ha una polmonite interstiziale bilaterale. Ieri il dottor Rodoldo Punzi, capo dipartimento malattie infettive, che lo stava seguendo, dopo averlo visitato ha consigliato il ricovero”.

La media entità della polmonite ed il fatto che non sono state riscontrate complicazioni al momento, ha consentito il ricovero del Cardinale Sepe, 77 anni, nel reparto ordinario.

