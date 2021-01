Cardone: “Zaccagni prenotato dal Napoli: vi svelo i dettagli”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giulio Cardone, giornalista di Repubblica e Radio SEI.

Nel suo intervento parla del possibile approdo al Napoli di Zaccagni. Di seguito le sue parole:

“Non si può dire che Zaccagni sia un giocatore del Napoli. Possiamo parlare di un calciatore prenotato, con una trattativa che si chiuderà adesso tra Napoli e Verona per poi portare Zaccagni in azzurro in estate. Stanno concludendo l’operazione con questa modalità Napoli e Verona.

Si parla di 14 milioni, poi si discuterà dei bonus, legati ai risultati ed alle presenze. Le romane hanno chiesto informazioni, la Roma ha seguito il ragazzo, il Milan era assolutamente interessato, ma è già coperto in quel ruolo lì. Zaccagni sa fare tutto tra centrocampo e trequarti.

Il Napoli è sempre stato più convinto di altre squadre e le cose si sono velocizzate. Juric? Un allenatore monitorato da De Laurentiis, ma Zaccagni piace anche a Gattuso ed il giocatore ci può stare sia nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1.”

Comments

comments