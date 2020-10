Careca: “Osimhen può crescere. Ha ottime qualità”

Antonio Careca, ex storico attaccante del Napoli, è intervenuto in diretta a Marte Sport Live. Queste le dichiarazioni del brasiliano.

“Il Napoli? Lo sto seguendo, speriamo faccia una grande stagione. Ho seguito quello che è successo con la partita con la Juventus che non si è giocata, situazione particolare, spero che si risolva per il meglio per il mio Napoli. Osimhen? L’ho visto, ha ottime qualità, è giovane e può crescere. Spero che lasci un segno nel Napoli un po’ come ho fatto io. Farà il 10% di quello che ho fatto io? Anche l’1% di quello che ho fatto io va bene”.

Comments

comments