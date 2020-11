Antonio Careca, storico compagno di Diego Armando Maradona, ha usato poche parole per commentare la sua scomparsa.

A seguire il breve messaggio social:

“Senza parole Signore nostro Amico, Fratello Diego è partito per il tuo Regno, per favore accoglilo a braccia aperte, era e sarà sempre speciale per tutti noi..“

