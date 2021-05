Caressa sul silenzio stampa del Napoli: “Inaccettabile. Meglio dirlo davanti alle telecamere”

Fabio Caressa torna sul Napoli, stavolta parlando del silenzio stampa dopo aver letto dell’addio a Gattuso sulla piattaforma social Twitter.

Caressa reputa inaccettabile il silenzio stampa e che sarebbe stato meglio dare una notizia del genere davanti alle telecamere. Di seguito le sue parole:

“Sarebbe stato meglio dirlo dinanzi alle telecamere. E inaccettabile che il Napoli sia in silenzio stampa da tutto un girone. La scaramanzia non serve a niente perché i grandi successi non si ottengono con la scaramanzia e in questa rincorsa sarebbe stato bello ascoltare le analisi di Gattuso, di De Laurentiis e dei calciatori di volta in volta.

Questa cosa del silenzio stampa c’è solo in Italia e solo nel calcio italiano, perché in tutti gli altri sport non è ammissibile.”

