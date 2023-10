Carlo Ancelotti in conferenza stampa con il centrocampista Valverde prima di Napoli-Real Madrid

Partita di cartello domani sera allo stadio Maradona per la seconda gara di Champions League. L’allenatore dei blancos, Carlo Ancelotti, che ha allenato il Napoli qualche stagione fa, ha risposto alle domande in conferenza stampa affiancato da Federico Valverde.

Le loro dichiarazioni.

Carlo Ancelotti: “Giocheremo contro una delle migliori squadre, ha tante individualità. Dovremmo ripetere la prestazione che abbiamo fatto contro il Girona. Bellingham si è adattato benissimo, la mia squadra deve dimostrare di essere la migliore del mondo. Modric non gioca da due partite: la concorrenza è alta a centrocampo, devo prendere per ogni partita le decisioni più giuste. Modric è un professionista, è una decisione tecnica che può cambiare di volta in volta, ho 7 giocatori per 4 ruoli.

La formazione? Sceglierò gli 11 migliori, se non si prendono gol si ha più probabilità di vincere. Tornare a Napoli è un ritorno al passato, momenti buoni e meno buoni, comunque una fase positiva, una splendida città. Il Real Madrid è una istituzione in questa competizione, è la partita più difficile del girone per noi. A Napoli oggi sono stato accolto con un applausi…all’epoca separarsi fu la scelta migliore, per entrambi. Di Lorenzo? Era difficile prevedere questo tipo di progressione che è poi è stata continua. Complimenti a lui con serietà e professionalità si va molto lontano. Kvaratskhelia e Osimhen? Ottimi attaccanti, hanno qualità per essere ad alti livelli, hanno qualità e talento. Osi è potente, mobile, molto pericoloso”

Federico Valverde :”Abbiamo voglia di giocare e vincere. Dal punto di vista personale abbiamo passato una fase difficile con la mia famiglia ma confidiamo nel futuro, mi sono rifugiato nel calcio. Modric? Resta un punto di riferimento, un guerriero, un grandissimo giocatore, non è cambiato nulla. Ho imparato molto dai miei colleghi di centrocampo, sono cresciuto, anche grazie a Casimiro. Tutti grandi campioni. Ancelotti usa questo modulo a rombo, sta facendo le cose per bene, cerco di adattarmi a tutte le situazioni. Bellingham in ottima forma, si è ambientato benissimo, ha un bel futuro davanti. Il più bel centrocampo d’Europa? Sicuramente tra i migliori e molto competitivo. Un giorno mi piacerebbe tanto indossare la fascia di capitano, sarebbe un sogno”

Comments

comments