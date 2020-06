Carlo Verna: “Pretendiamo stadi aperti ai giornalisti”

Carlo Verna, presidente del consiglio nazionale dell’Ordine Dei Giornalisti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio KissKiss Napoli.

“Si facciano tutti i protocolli che si vuole ma con coerenza.

I giornalisti non possono essere limitati negli accessi agli stadi perché il loro lavoro è garantito dalla Costituzione

Se aprono cinema e teatri non accettiamo che i giornalisti non possano entrare in stadi vuoti anche in postazioni diverse dalle Tribune stampa.

Potrebbero esserci delegazioni di medici e infermieri presenti alla finale.”

