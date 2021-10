Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il fisioterapista Salvatore Carmando ricordando gli ultimi momenti con Diego Armando Maradona.

Queste le parole di Carmando:

“Quello che provo per Diego lo voglio tenere dentro il mio cuore. L’anno scorso mi chiamò per farmi gli auguri, io lo richiamai il giorno dopo per il suo compleanno. Fu l’ultima volta che ci sentimmo e questa cosa mi fa stare malissimo”

