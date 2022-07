Carnevale: “Napoli-Dybala sarebbe il binomio perfetto”

L’ex calciatore del Napoli, Andrea Carnevale, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

“Napoli e Dybala sarebbero un binomio perfetto. Non so a che punto siano le trattative per l’argentino, ma quello che posso dire è che credo possa essere la destinazione ideale per Paulo, che nell’ultimo anno – visto dall’esterno – sembra aver perso entusiasmo. Ecco a Napoli diverrebbe un nuovo reuccio perché gli argentini sanno che la città vive nel mito Maradona e sentono molto questo aspetto, è come se stessero a casa. E poi parliamo di un giocatore ancora giovane e nel pieno della maturità. Uno che sa dare veramente qualità a una squadra con grandi giocate. Il Napoli

farebbe un grandissimo colpo e l’argentino insieme a Osimhen farebbe sì che la squadra di Luciano Spalletti diverrebbe una delle maggiori candidate allo scudetto.

Tra l’altro credo che insieme Paulo e Victor possano diventare una coppia fortissima. Perché il nigeriano è capace di sfruttare benissimo la profondità. Mentre uno come Dybala abile a muoversi tanto, nella trequarti rientra nella cerchia ristretta di giocatori capaci di “vedere” corridoi e linee di passaggio che altri nemmeno sognano. E questo diventa importantissimo per un centravanti che sta crescendo parecchio come Osimhen. Paulo all’inizio della sua carriera ha avuto modo di giocare a Palermo e di conoscere il calore del Sud. Ebbene deve sapere che a Napoli tutto

questo entusiasmo si moltiplicherebbe in maniera esponenziale. Credo che sia quello di cui ha bisogno un calciatore come Paulo che deve sentirsi al centro di un progetto».

