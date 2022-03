Carnevale: “Napoli-Milan una partita scudetto aperta a tutti i risultati e tutte e due proveranno a vincere”

L’ex attaccante del Napoli di Maradona Andrea Carnevale ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Mattino oggi in edicola.

“Dopo la vittoria con la Lazio a Napoli c’è grande entusiasmo. Con il Milan una grande occasione per gli azzurri che giocano in casa. Una partita scudetto aperta a tutti i risultati e tutte e due proveranno a vincere.

Con l’Udinese non è stata la migliore partita del Milan ma ha dimostrato di essere una grande squadra.

I protagonisti in attacco? Leao nel Milan che ha gamba, è potente e veloce, bravo sotto porta, difficile da marcare. Nel Napoli Osimhen sta diventando un leader, una certezza per il Napoli. E’ molto forte in area di rigore anche con i colpi di testa ed è una situazione da sfruttare meglio con i cross di Insigne e Politano.

Spalletti è un grande professionista, ha vinto lo scudetto in Russia ma per tutto quello che ha fatto lo merita di vincere anche in Italia. Vincerlo con il Napoli varrebbe doppio. Pioli in due anni sta facendo ottime cose con il Milan.

Il Milan cerca maggiore profondità sulle fasce, il Napoli verticalizza centralmente e ha un maggiore palleggio. Entrambe le squadre hanno un attacco forte e quindi penso che sarà importante il lavoro delle difese, quella del Napoli ha un qualcosa in più”.

