Carnevale: “Ora arriva il momento più difficile, tutti vorranno battere la prima della classe”

Andrea Carnevale, osservatore dell’Udinese ed ex giocatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

“50 punti su 57 è una cosa incredibile, nemmeno il mio Napoli li fece. Osimhen? Oltre a lui la squadra e la società stanno facendo un gran lavoro. Bravo a Giuntoli, bravo a De Laurentiis, perchè quest’estate c’era un po’ di disperazione. Però gli innesti che fatto il Napoli sono stati straordinari tra Kvaratskheila e Kim. Ora arriva il momento più difficile, quando sei primo non è tutto più facile. Domenica arriva la Roma al Maradona e tutte vogliono battere il Napoli perchè primo della classe. Complimenti anche a Spalletti perchè questi 50 punti sono strameritati. Ho visto il Napoli come sta in campo ed ha grande personalità, vedi una squadra sicura al 100%. Ognuno fa il suo, poi la fase conclusiva fa la differenza. Spalletti vinse in Russia avendo una grande squadra, in Italia gli hanno dato sempre del non vincente, ma è stato sempre molto sfortunato. Questi 50 punti sono merito soprattutto di Spalletti. So quanta dedizione ci mette ad allenare i suoi calciatori”.

