Carnevale: “Sarei felice se Spalletti portasse uno scudetto a Napoli dopo 30 anni.”

Andrea Carnevale ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli di Luciano Spalletti e dei giocatori della squadra partenopea.

Queste le parole dell’ex calciatore:

“Spalletti ha lavorato ad Udine una stagione e ci ha portato in ChampionsLeague. Sarei davvero felice se Luciano portasse uno scudetto a Napoli dopo 30 anni. La squadra è quella dell’anno scorso e sono rimasti i migliori. Osimhen non si è praticamente mai visto nella passata stagione e quest’anno sarà utilissimo. Anguissa lo conosco benissimo e dico che sarà un rinforzo incredibile. De Laurentiis fa bene a normalizzare la piazza e rimanere con i piedi per terra, però le basi per vincere ci sono ed in più ha uno Spalletti in più!”

