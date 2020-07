Carnevali a DAZN: “Boga, ancora presto per parlarne e vogliamo tenerlo”

L’ad del Sassuolo, Carnevali, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Napoli per parlare del match e delle voci di mercato.

Di seguito le sue parole:

“Il Sassuolo in questi anni ha sempre fatto una cessione importante, il desiderio è quello di fare un progetto serio e di crescita. L’obiettivo nostro è quello di far sì che rimangano qui e che anche loro stessi abbiano il desiderio di sposare il nostro progetto.

Dobbiamo cercare di trovare le giuste modalità per far sì che qualsiasi cosa si fa lo fai nel modo migliore. Per Boga è ancora presto e la nostra volontà è quella di trattenerlo qui con noi; avendo richieste diverse possiamo spaziare su più campi.“

