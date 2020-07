Carnevali AD del Sassuolo: “Difficile iniziare la Serie A dopo il settembre come chiede De Laurentiis”

L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, ai microfoni di RadioRai ha parlato della proposta di De Laurentis di spostare la data del prossimo campionato di Serie A prevista per il 12 settembre.

“De Laurentiis proporrà una sua idea, poi parleremo tutti insieme anche dei diritti televisivi. Serve buonsenso, negli ultimi anni è sempre mancato.

Dobbiamo pensare al calcio in modo globale, non pensando solo alla Serie A. Per l’inizio del campionato credo sia difficile spostare la data del 12 settembre. Questo però è il problema minore”.

