Carnevali DS Sassuolo: “Boga è ufficialmente incedibile”

Parla del futuro di Boga in un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sul Corriere dello Sport in edicola oggi e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Boga quanto vale? Non mi pongo un problema di cifre per il semplice fatto che non vogliamo venderlo. Lo dichiaro ufficialmente incedibile.

Ce l’hanno chiesto, in Italia e fuori. Ho risposto che per la prossima stagione rimarrà al Sassuolo.

Con De Laurentiis il rapporto è eccellente. Sono interessati ma non abbiamo mai parlato di soldi”.

